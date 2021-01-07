الربو سبب تأخر حالتها.. تطورات الحالة الصحية ليسرا

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت النجمة المصرية يسرا آخر التطورات الصحية لها بعد إصابتها بفيروس كورونا المتسجد.

وأكدت يسرا أنها تعاني من "ربو إنزيمي" وهذا يجعل استجابتها للعلاج بطيئة، مشددة أن ما يتم تداوله الأيام الماضية من أخبار حول تطورات حالتها الصحية غير صحيحة وأنها لم ترقد على جهاز الأكسجين كما أشيع.

وطمأنت يسرا، جمهورها ومتابعيها على حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا، منذ أيام، وطالبت محبيها بالدعاء لها بالشفاء العاجل، بحسب وسائل إعلام مصرية.



وكانت النجمة يسرا أصيبت بفيروس كورونا، حيث ثبتت إيجابية التحليل، وتخضع حاليًا إلى البروتوكول العلاجي.