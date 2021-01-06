شاب مصاب بكورونا يحتضر : أنا بموت.. صدري جاب دم خلاص

المصدر: البيان الإلكتروني

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لشاب مصري مصاب بفيروس كورونا «كوفيد- 19» ومتواجداً في الحجر الصحي، ويطلب من الناس الدعاء له بصوت منخفض متقطع.

وظهر الشاب في الفيديو مستلقياً على السرير، مرتدياً الكمامة ويبدو على وجهه التعرق، ويقول بصوت منخفض وبصعوبة في الحديث متلقطاً أنفاسه: «أنا بموت.. صدري جاب دم خلاص.. خلاص صدري جاب دم.. بموت».

ثم يتوقف لثواني يلتقط فيها أنفاسه ويعود قائلاً: «أي حد.. أي حد يشوف الفيديو ده يدعيلي إن ربنا يثبتني.. ويقف جنبي عشان أنا لوحدي.. معييش حد.. وابقوا صلوا صلاة الغائب عليا» ونعتذر عن نشر الفيديو لقرائنا الأعزاء لصعوبة المشهد وندعو للجميع بالصحة والعافية.

وامتلأت العديد من التعليقات بالدعوات للشاب، الذي ييبدو أنه في أواخر العشرين أو بداية الثلاثين من عمره، وعلق البعض قائلاً: «لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا يشفيك ويعافيك شفاء لا يغادر سقماً اللهم اشفيه الشفاء العاجل وجميع مرضى المسلمين يارب العالمين».

وعلق آخر: «شفاك الله وعافاك يا رب العالمين.. عليك بالدعاء والاستغفار ليل نهار».

وكان شاب يدعى محمد النادي، توفي إثر إصابته بفيروس كورونا، كتب قبل وفاته على صفحته الشخصية عبر «فيس بوك» معبراً عن معاناته مع الفيروس قائلاً: «كلمتين أول ما قدرت أكتبهم كتبتهم، أنا بقالي أسبوع في العناية المركزة، لأن عندي مضاعفات كتير في جسمي خصوصا الكلى والرئة».

وأضاف: «ياما اتقالي خليك في بيتك بلاش خروج، وأنا ولا حياة لمن تنادي، ذلا مني وراء لقمة العيش الكاذبة، لكني أحمد الله الواحد الأحد» وفق صحيفة الوطن.

ونصح النادي الجميع قائلًا: «أرجوكم بلاش استهتار لأنه مرض مش سهل وقاتل، ويدمر كل حته فيك، محدش بيموت من الجوع، متغامرش بحياتك، المرض منتشر جداً في مصر، وخصوصاً المنوفية، أنا للاسف عديت اخواتي، أبقى في بيتك إنه قاتل لعين، وأدعولي من قبلكم للشفاء العاجل من هذا الفايروس اللعين فضلاً وليس أمراً جزاكم الله خيرا».