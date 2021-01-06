أعراض جانبية تظهر على صاحبات الفيلر والشفاه الممتلئة لدى تلقي لقاح كورونا

المصدر: ترجمة - راضية آيت خداش

أثار تحديث حديث من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قلق العديد من الأشخاص من أن لقاح كوفيد 19 لشركة "موديرنا" قد يكون له آثار جانبية غير متوقعة بين الأشخاص الذين سبق لهم تلقي حقن الوجه التجميلية.

وقال الدكتور هيرلوف لوند، جراح التجميل في سانت لويس لموقع "إي بي سي الأمريكي": "لقد سمعنا عن 3 ردود فعل سلبية للقاح كانت عبارة عن تورم في الوجه، حدثت في تجربة المرحلة الثالثة من التجارب السريرية التي أجرتها "موديرنا" والتي شملت 30.000 مريض.. لذا فإن الإصابة نادرة جدًا.. إنها تمثل 1 من 10000 حالة".

وحتى الآن، تم الإبلاغ عن هذا التورم فقط في المرضى الذين يتلقون لقاح موديرنا ولم يتم ملاحظته في المرضى الذين يتلقون لقاحًا مشابهًا من إنتاج شركة فايزر.

ويتساءل الكثير من الأشخاص الذين تلقوا حقنًا تجميلية، عما إذا كان ينبغي عليهم تأخير التطعيم ضد فيروس كورونا. لكن الخبراء يؤكدون أن الآثار الجانبية لهذه الحشوات التجميلية نادرة جدًا وخفيفة جدًا بحيث لا ينبغي أن تثني الأشخاص عن الحصول على اللقاح.

وفقًا لإحصائيات الجمعية الأمريكية لجراحي التجميل، يحصل حوالي 2.7 مليون أمريكي على حقن الفيلر كل عام وهذا الرقم في ازدياد.

وينصح الدكتور هيرلوف لوند أولئك الذين تلقوا حقن الفيلر بعدم الذعر.

وقال: "نوع تورم الوجه الذي حدث كان خفيفًا جدًا جدًا" ، وقد تم حله دون علاج أو حاجة لدورة قصيرة من مضادات الهيستامين أو المنشطات.

وأشار إلى أنه "لم تتطلب أي حالة من الحالات إخضاع أي شخص لإعطاء حقن الأدرينالين أو دخول المستشفى. لم يتم اعتبار أي من هذه الحالات مهددة للحياة. ولم تكن هناك مضاعفات طويلة الأمد مصحوبة بهذه الأمور على الإطلاق ".

على الرغم من أن هذا التأثير الجانبي نادر جدًا، إلا أن جراحي التجميل وأطباء الجلد لا يزالون يسمعون مخاوف المرضى القلقين.

وقالت الدكتورة ميرين كالانجارا، المدير السريري للحساسية والمناعة في عيادة إيموري، إن الطريقة التي ينشط بها اللقاح جهاز المناعة "يمكن أن تؤدي ليس فقط إلى استجابة للقاح ولكن أيضًا إلى مواد أخرى يتعرف إليها الجهاز على أنها غريبة في أجسامنا. " إذا كانت هذه الاستجابة المناعية موجهة إلى الحشوات، فإن ذلك يفسر تورم الشفاه أو الوجه."

وأشار لوند إلى أن الأطباء لاحظوا تورمًا في حشو الوجه بعد التطعيمات الأخرى مثل لقاح الأنفلونزا وعلى الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس.

وقال: "إن الجهاز المناعي يكون في حالة مفرطة النشاط، لذلك فهو في الأساس يرى أي جسم غريب، بما في ذلك حشو الجلد، فيسبب ردة الفعل.