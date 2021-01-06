مباشر.. د. ليلى الجسمي تجيب عن أسئلة متابعي البيان المتعلقة بلقاح كوفيد 19

المصدر: البيان الإلكتروني

استضافت البيان اليوم الساعة الواحدة ظهراً في بث مباشر على منصاتها الرقمية albayannews@ في«تويتر» و«انستغرام» و«فيسبوك» الدكتورة ليلى الجسمي رئيسة قسم التحصين في وزارة الصحة ووقاية المجتمع حيث أجابت عن أسئلة متابعي «البيان» المتعلقة بلقاحات «كوفيد 19»، في الدولة وفعاليتها ومأمونيتها في الوقاية من المرض.

د.ليلى الجسمي رئيسة قسم التحصين في وزارة الصحة ووقاية المجتمع تجيب عن أسئلة متابعي البيان المتعلقة بلقاح كوفيد 19 https://t.co/sgML0Ygy8O — صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 6, 2021