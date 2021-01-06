شاهد.. آلات بيع تعرض اختبارات كوفيد 19 ذاتية الاستخدام.. مجانا

المصدر: إعداد - راضية آيت خداش

توصلت جامعة كاليفورنيا في سان دييغو إلى حل ذكي لطلابها وموظفيها وجعلت إجراء اختبار كوفيد 19 أمرًا سهلاً للغاية، إذ وفرت أجهزة لبيع اختبارات كورونا في جميع أنحاء الحرم الجامعي.

وكجزء من برنامجها "العودة إلى مقاعد الدراسة"، وفرت الجامعة مجموعات مجانية لاختبارات كوفيد 19 ذاتية الاستخدام من خلال وضع أجهزة في 11 موقعًا. وتبدو الآلات إلى حد كبير مثل آلات بيع الوجبات الخفيفة العادية، ولكنها تحتوي على اختبارات الأنف بدلاً من رقائق البطاطس أو ألواح الشوكولاتة.

تحتوي اختبارات كوفيد 19 ذاتية الاستخدام على رموز شريطية تم ربطها بتطبيق خاص بالجامعة يتيح للمستخدمين مشاهدة نتائج الاختبار الخاصة بهم.

وتطلب الجامعة من الطلاب والموظفين إعادة الاختبارات المستخدمة خلال 72 ساعة عبر وضعها في صناديق بجوار الآلات.

ويجب على الطلاب الذين يعيشون في الحرم الجامعي أو قادمين إلى الحرم الجامعي إجراء الاختبار أسبوعياً. وعادة ما تكون النتائج متاحة في غضون يومين من إجراء الاختبار.

شاهد.. جامعة أمريكية تتوصل لحل ذكي وتوفر لطلابها وموظفيها آلات بيع خاصة باختبارات كوفيد 19 ذاتية الاستخدام.. الاختبارات مجانية ويحصل المستخدمون على النتائج خلال يومين عبر تطبيق الجامعة.https://t.co/vbFlH0g2Js#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/H0fOT9uWam — صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 6, 2021