السعودية: على الراغبين في أداء العمرة تلقي لقاح كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

قال وزير الحج والعمرة السعودي محمد صالح بنتن، أنه يستحسن للراغب في أداء العمرة تلقي لقاح فيروس كورونا.

وأكد وزير الحج السعودي، أن العمرة آمنة.

وقال وزير الحج والعمرة لقناة “العربية” عقب تلقيه لقاح كورونا بجدة، إنه من يأتي اسمه في اللقاح من خلال تطبيق صحتي ويرغب في أداء العمرة عليه أخذ اللقاح.

وأكد المسؤول، أن أداء العمرة يتم وسط إجراءات إحترازية ضد كورونا بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وأشار وفق صحيفة عاجل السعودية، إلى أنه سيتم تطبيق جميع الإجراءات مثل التباعد الإجتماعي والتعقيم والكمامة وتحديد للسن.