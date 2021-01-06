فاوتشي: مليون لقاح ضد كوفيد -19 يوميًا في أمريكا

المصدر: البيان الإلكتروني

قال كبير خبراء الأمراض المعدية في أميركا، أنتوني فاوتشي، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة قد تقدم قريبًا ما لا يقل عن مليون لقاح ضد كوفيد -19 يوميًا على الرغم من البداية البطيئة.

وتسببت الوتيرة البطيئة في استياء مسؤولي الصحة والمواطنين، حيث تم شحن حوالي ثلث الإمدادات الأولى فقط إلى الولايات التي تم استخدامها حتى صباح الثلاثاء، أي بعد ثلاثة أسابيع من بدء حملة التطعيم.

وكالة "أسوشيتد برس" نقلت عن فاوتشي قوله: "في أي وقت تبدأ فيه برنامجًا كبيرًا، هناك دائمًا بعض الثغرات" ثم استدرك "أعتقد أن الثغرات قد تم حلها".

وأشار فاوتشي إلى أن التطعيمات بدأت بالفعل في التسارع لتصل إلى ما يقرب من نصف مليون حقنة يوميا.

ووصف هدف الرئيس المنتخب جو بايدن المتمثل في 100 مليون لقاح في أول 100 يوم له بأنه "هدف واقعي للغاية وقابل للتحقيق".

من جانبه، أوضح رئيس هيئة الصحة العامة الأميركية، جيروم آدامز، عبر شبكة "سي أن أن" أنّ حملة التطعيم انطلقت في ظل سياق معقّد، مشيراً بذلك إلى التصاعد الكبير في عدد الإصابات وبدء عطل أعياد نهاية العام، ما وضع الفرق الطبية على المحك.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وعدت بإعطاء اللقاح لعشرين مليون شخص قبل نهاية 2020.

وحالياً، تلقى أكثر من 4,2 ملايين شخص الجرعة الأولى من واحد من اللقاحين اللذين نالا ترخيص السلطات (فايزر وموديرنا) بحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، وفق "قناة "الحرة".

وقال آدامز إنّ "الخبر السار هو أننا نرى (الإيقاع) يتسارع بفضل شركائنا في الولايات"، مضيفاً أنّ "1,5 مليون شخص تلقوا الجرعة الاولى في الساعات الـ72 الأخيرة بما يعادل 500 ألف يومياً".

وكان ترامب دافع بدوره، الأحد، عن العمل المنجز، مغرّداً على موقع تويتر أنّه "يتم توزيع اللقاحات على الولايات من قبل الحكومة الفيدرالية بشكل أسرع من قدرتها على إدارتها".

بدوره، أعرب منصف السلاوي، المسؤول البارز في البرنامج الحكومي "وارب سبيد" لتطوير اللقاحات وتوزيعها، عن "التفاؤل" بزيادة أعداد الجرعات اليومية.