«كورونا» يهدد مهرجانات بريطانيا

المصدر: لندن - أ ف ب

حذرت منظمة قائمة على قطاع المهرجانات الموسيقية في بريطانيا، أمس، من «خطر وجودي» يتهدد هذه الفعاليات التي تستقطب في العادة جماهير غفيرة سنوياً، خصوصاً خلال الصيف، بسبب جائحة كوفيد 19، داعية إلى زيادة الدعم الحكومي. وعدّدت منظمة «يو كاي ميوزيك» في تقرير، الخطوات اللازمة لإحياء قطاع الحفلات، موضحة أن الأزمة الصحية «أطاحت» موسم 2020 مع إلغاء كل المهرجانات، فيما «يتربص تهديد حقيقي بالقسم الأكبر من موسم 2021».

وفي كل سنة، يتهافت آلاف البريطانيين والزوار الأجانب على المهرجانات الصيفية التي تبرز «المشهد الموسيقي المرتبط بالحفلات المباشرة، والغني ثقافياً، والذي يظهر تنوعاً مذهلاً في الأنواع الموسيقية». ويدرّ مهرجان غلاستونبري في كل موسم على سبيل المثال، نحو 100 مليون جنيه استرليني (136 مليون دولار) على الاقتصاد المحلي في المنطقة الواقعة جنوب غرب إنجلترا. وتوفر المهرجانات 85 ألف وظيفة مباشرة سنوياً، وفق المنظمة.