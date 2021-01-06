المغرب يسجل 1637 إصابة جديدة بكورونا وموريتانيا 106

المصدر: وكالات

سجلت وزارة الصحة المغربية أمس الثلاثاء 1637 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ارتفاعا من 656 أول أمس، ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 445 ألفا و439.

كما سجلت 43 حالة وفاة انخفاضا من 53 أول أمس، ليصل مجموع الوفيات بسبب الجائحة في المملكة إلى 7581.

وتعافى 1736 شخصا آخر ليبلغ مجموع المتعافين 416 ألفا و708.

وبلغت نسبة التعافي 93.5 في المئة.

وفي موريتانيا، أعلنت وزارة الصحة أمس الثلاثاء وفاة سبعة أشخاص جراء إصابتهم بفيروس كورونا وإصابة 106 آخرين بالفيروس وتعافي 262 حالة.

وتتزامن حصيلة أمس مع بدء فريق طبي جزائري متخصص في معالجة والتصدي لفيروس كورونا العمل مع الطواقم الطبية الموريتانية لمدة خمسة عشر يوما من أجل دعم جهود موريتانيا في مجال التصدي للجائحة.

وجاء في بيان للوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 1975 بينها 71 حالة خطيرة و 76 حالة خفيفة و1828 بدون أعراض، موضحة أن هذه الحصيلة جاءت بعد إجراء 1643 فحصا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبلغ إجمالي الوفيات في البلاد جراء الفيروس 267 شخصا بينما بلغ إجمالي الاصابات المؤكدة 14981.