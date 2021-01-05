إصابة رئيس أرمينيا بفيروس كورونا بعد عودته من لندن

المصدر: د ب ا

ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الثلاثاء أن رئيس أرمينيا أرمين سركيسيان أصيب بفيروس كورونا بعد عودته من رحلة للاحتفال بالعام الجديد في لندن.

وتردد أن الرئيس / 67 عاما/، الذي ثبتت إصابته بالفيروس عقب عودته إلى أرمينيا، احتفل مع أسرته بالعام الجديد في لندن.

ولم ترد معلومات على الفور بشأن حالته الصحية.

وقد سجلت أرمينيا، التي يبلغ تعداد سكانها نحو 3 مليون نسمة، وتتاخم تركيا وإيران، أكثر من 160 ألف و 500 حالة إصابة بفيروس كورونا و 2878 حالة وفاة. وقد سجلت اليوم 324 حالة إصابة بفيروس كورونا.

وكان رئيس الوزراء نيكول باشينيان قد تعافى من إصابته بفيروس كورونا في يونيو الماضي.