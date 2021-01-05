بالاو الخالية من «كوفيد 19» تتلقى جرعات التلقيح

المصدر: إعداد: فاتن صبح

تشكل جمهورية بالاو، تلك المجموعة من الجزر الواقعة في المحيط الهادئ واحدة من الأماكن القليلة على الأرض التي تخلو تماماً من وباء «كورونا»، والتي قد تصبح أول دول العالم تلقياً للقاح ضد المرض، وذلك بعد أن تلقت بحسب موقع «سي إن إن» أول حمولة من اللقاحات المطوّرة من قبل شركة «موديرنا» الأمريكية.

وأعلنت وزارة الصحة البالاوية في موقعها على «تويتر» أن عمليات التلقيح في الجزيرة التي تضم نحو 18 ألف نسمة قد بدأت، علماً أن الحمولة الأولى قد شملت 2800 جرعة من اللقاح الذي سيعطى على جرعتين تفصل بينهما مدة 28 يوماً.

وسيشكل العاملون في قطاع الرعاية الصحية وكبار المسؤولين والمجموعات الأكثر عرضة أول المتلقين للقاح وفق الوزارة. ولم تسجل بالاو حتى اليوم أي حالة لمصابين بـ«كوفيد 19» أو وفاة متعلقة بالفيروس، كما أعلنت منظمة الصحة العالمية. وأشار وزير الصحة في بالاو ريتر أودوي قائلاً: «نحن محظوظون لكوننا في موقع يمكننا من الحصول على اللقاح، كما أن مساحة بلدنا الصغير تسهّل علينا تطبيق برنامج التلقيح».