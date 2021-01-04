أبوظبي تطلق حملة تطعيم مجانية ضد كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلقت دائرة الصحة - أبوظبي، بالتعاون مع مركز أبوظبي للصحة العامة، حملة واسعة للتطعيم المجاني ضد فيروس كورونا المستجد، وذلك استكمالاً للجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس «كوفيد-19».

وحثت الحملة المواطنين والمقيمين على اختيار تلقي لقاح «كوفيد-19»، لحماية أنفسهم ضد الفيروس، إذ يعد التحصين من خلال التلقيح الطريقة الأكثر أماناً وفعالية للحد من العدوى.

وقال عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي: "نريد أن نضمن أن يظل المجتمع آمناً وصحيحاً، لهذا خضعت اللقاحات لتجارب ودراسات صارمة لضمان سلامتها وجودتها وفعاليتها، ولهذا أحث الجميع على اختيار التطعيم ضد كوفيد-19 لحماية صحتهم وصحة مجتمعنا."