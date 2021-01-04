شاهد.. طائرة روسية تتأخر عن الإقلاع بسبب «كمامة»

المصدر: ترجمة - راضية آيت خداش

تأخرت رحلة في موسكو عن الإقلاع بعدما رفض راكب ارتداء الكمامة بعد عدة محاولات فاشلة لإقناعه بارتداء القناع والقفازات، واتصل مضيفو الرحلة بالشرطة التي أخرجت الراكب بالقوة من الطائرة.

وفي حادثة أخرى خصصت شركة طيران روسية قسماً خاصا في الطائرة لجلوس الركاب الذين يرفضون ارتداء الأقنعة.

وقالت شركة طيران إيروفلوت الروسية لرويترز، إن لديها منطقة مخصصة للمسافرين بدون أقنعة.

وتقع هذه المنطقة الخالية من الأقنعة في الجزء الخلفي من الطائرة، في الصفين الأخيرين على الجانب الأيمن، وفقًا لتقارير موسكو تايمز.

وقال متحدث باسم شركة إيروفلوت لرويترز "خصصنا مقاعد للركاب الذين يعلنون رفضهم ارتداء الأقنعة بعد إغلاق أبواب الطائرة".

ومع ذلك، أعلنت شركة الطيران هذا الأسبوع أن أي مسافر لا يرتدي قناعًا سيتم منعه من الصعود إلى الطائرة دون استثناء.