مصر تسجل 1309 إصابات جديدة بكورونا و64 وفاة

المصدر: أ ف بد ب أ

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية مساء أمس الأحد تسجيل 1309 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 64 حالة وفاة.

وأفاد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، بتعافي 418 شخصا من مرض كوفيد 19 الذي يسببه الفيروس وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 113898 شخصا حتى مساء أمس الأحد، وفقا لبيان الوزارة الذي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء أمس الأحد بلغ 142187 حالة، وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 7805 حالات وفاة.