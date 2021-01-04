إصابة 25 أسيراً فلسطينياً بـ «كورونا»

المصدر: رام الله - رويترز

أعلن نادي الأسير الفلسطيني ومصلحة السجون الإسرائيلية، إصابة 25 من المعتقلين الفلسطينيين في سجن النقب الصحراوي بفيروس «كورونا». وقال قدورة فارس رئيس نادي الأسير، أمس: «ما يتوفر لدينا من معلومات لغاية الآن أن هناك 25 مصاباً من بين الأسرى في قسم 3 الذي يضم حوالي سبعين أسيراً».

وأضاف في اتصال هاتفي مع وكالة رويترز: «يبلغ عدد الأسرى في سجن النقب حوالي 1200 ونحن نتابع بقلق بالغ أوضاعهم الصحية في ظل انتشار فيروس «كورونا» في صفوفهم، حيث يوجد بينهم عدد من المرضى وكبار السن». وطالب فارس «الاحتلال الإسرائيلي بإعطاء اللقاح ضد «كورونا» للأسرى وخصوصاً المرضى منهم وكبار السن».

وقال بيان من مكتب المتحدث باسم مصلحة السجون الإسرائيلية: «خلال فحوصات أجريت في آخر 24 ساعة في سجن (النقب)... تأكدت إصابة 25 سجيناً.. ولم تظهر أي أعراض لدى جميعهم وحالتهم جيدة».

وأوضح البيان الذي صدر الليلة قبل الماضية، أنه «تم نقل السجناء للحجر الصحي بموجب التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة. وتم أخذ عينات من جميع السجناء في القسم على أن يتم سحب عينات من جميع نزلاء السجن لاحقاً». وأضاف البيان: «حتى انتهاء الفحوصات سيتم تقليص عدد حالات الدخول إلى السجن».