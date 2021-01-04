70 مركزاً صحياً بوزارة الصحة تقدم التطعيم مجاناً للمواطنين والمقيمين

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أكد الدكتور حسين الرند وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية أن هناك أكثر من 70 مركزاً طبياً تابعاً لوزارة الصحة ووقاية المجتمع المنتشرة على مستوى المناطق الشمالية تقدم تطعيم «كوفيد 19» مجاناً للمواطنين والمقيمين وأن البطاقة الصحية ليست شرطاً، فقط إبراز الهوية، كما أن أرقام المصابين في ازدياد ولكن خطوط الدفاع الأولى في الصدارة للتصدي لجائحة «كوفيد 19»، متمنياً من كل فئات المجتمع الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية للحيلولة دون تفشي الفيروس، مبيناً أن التطعيم متوفر في كل المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع في كل مناطق الدولة بالنسبة للمواطنين والمقيمين مجاناً.

تعاون

وأكد الرند خلال مداخلة له ظهر أمس عبر إذاعة البث المباشر من إذاعة الشارقة للرد على أحد المتداخلين مستفسراً فيها عن الأماكن التي يتوافر فيها التطعيم ضد الفيروس، أنه تم توفير أماكن لتطعيم للوافدين، وكذلك المواطنين ممن ليس لديهم بطاقات صحية في مراكز متعددة، منها قاعة البيت متوحد بأم القيوين من الثامنة صباحاً للعاشرة مساءً وفي رأس الخيمة مركز إكسبو وقاعة البيت متوحد في اذن والصالة الرياضية وقاعة البيت متوحد في عجمان والجمعية الهندية في عجمان، كما أن هناك تعاوناً مع المستشفيات الخاصة لتقديم التطعيم مجاناً للمواطنين والمقيمين، في مستشفى الجامعة بالشارقة ومستشفى زليخة والمستشفى السعودي الألماني ومستشفى بارجيل التخصصي ومستشفى ثومبي بالشارقة والنادي العربي بالشارقة ومجلس ضاحية مغيدر، وفي عجمان تم تخصيص مستشفى أمينة والمستشفى السعودي الألماني.

وأضاف: على مستوى الدولة جُرب اللقاح على أكثر من 31 الف شخص قبل الاعتماد، وهو تطعيم معتمد ويكافح جميع الأنواع المتحورة من الفيروس.