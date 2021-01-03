طبيب يكشف موعد وصول حالات كورونا في السعودية إلى صفر

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف الدكتور ناصر توفيق، أستاذ التخدير والعناية المركزة المساعد في جامعة الملك سعود الطبية، عن توقعه بشأن موعد انتهاء جائحة كورونا في المملكة العربية السعودية، متوقعًا وصول الحالات إلى صفر بين 4 إلى 6 أسابيع.

وقال توفيق، في مداخلة مع قناة الإخبارية، اليوم الأحد؛ تعليقًا على انخفاض حالات كورونا في المملكة لأول مرة منذ 9 أشهر لأقل من المائة: “نحتفل اليوم بهذه المناسبة ونحمد الله على كون الإعلام والمواطن والصحة في نفس المنوال والتعاون”.



وأكد أن الصفرية أهم من المئوية، مشددًا على ضرورة المحافظة على التباعد الاجتماعي وعدم لمس الفم والمحافظة على لبس القفازات وفي حالة وجود مشاكل صحية المحافظة على الوجود بالمنزل لكي نصل للصفرية ونستمر لشهر كامل بها. وختم حديثه بالإشارة إلى أن “أخذ اللقاح يمنع ظهور حالات جديدة ولكن لا يمنع فيروس (كوفيد-19) نهائيًا”.