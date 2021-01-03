حقيقة وفاة الإعلامي المصري وائل الإبراشي بكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

نفى الدكتور محمد فتحي يونس، رئيس تحرير برنامج التاسعة على القناة الأول المصرية ، ما تردد على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وفاة الإعلامي وائل الإبراشي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

ونقلت صحيفة المصري اليوم عن يونس قوله إن ما تردد حول وفاة وائل الإبراشي هو مجرد شائعات، وهو الآن حالته مستقرة بالمستشفى الذي يتلقى به العلاج.

وأضاف يونس، أنه بصحة جيدة جدا اليوم ولا يوجد أي تطور سلبي، حيث تواصل مع أسرته بالمستشفى منذ قليل وأكدت له ذلك.

وقالت صفحة الإبراشي الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :: بناء على رغبة الأسرة.. هذه هي الصفحة الرسمية والوحيدة للإعلامي وائل الإبراشي، والتي سوف تقوم بنشر مستجدات الحالة الصحية له من خلالها فقط.. والآن الحالة الصحية في استقرار تام بإذن الله وتستجيب للتحسن.

ونرجو من الجميع احترام مشاعر الأسرة بعدم بث الشائعات والاخبار الكاذبة والمغلوطة".