آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة يسرا

المصدر: البيان الإلكتروني

مازالت الفنانة المصرية يسرا تتواجد في العزل المنزلي ومستمرة على بروتوكول العلاج بعد إصابتها بفيروس كورونا الأسبوع الماضي.

ونقلت صحيفة اليوم السابع عن مصدر مقرب من الفنانة أنها تعاني من صعوبة بالغة في التنفس، وتلجأ لاستخدام أسطوانة الأكسجين في منزلها خاصة أنها تعانى من الربو منذ طفولتها وعادة منذ صغرها ومعها بخاخة لكي تستطيع التنفس.

وأكد المصدر أن مسئولي وزارة الصحة على تواصل يومي معها، وطلبوا منها إبلاغهم بأي أعراض جديدة تظهر عليها، مضيفًا أن "حالتها الحالية لا تستدعى نقلها إلى أحد مستشفيات العزل، خاصة أنها ملتزمة ببروتوكول العلاج الذي أقرته وزارة الصحة المصرية".

وأضاف أن يسرا ليست وحدها فزوجها بجانبها وأصدقاؤها حولها.

وكانت يسرا أعلنت يوم الجمعة الماضي عن إصابتها بـ كورونا، ووجهت الشكر للطاقم الطبي المشرف على علاجها ووزارة الصحة، كما أصيب عدد من الفنانين بـ كورونا خلال الفترة الماضية منهم إيناس الدغيدي وكريم فهمي وعماد متعب ووائل الإبراشي وجمال العدل.