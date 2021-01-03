النيابة المصرية تحقق في وفاة مصابين بكورونا

المصدر: أ ف ب

بدأت النيابة العامة المصرية اليوم "الأحد"، التحقيق في وفاة أربعة من مرضى كوفيد-19 إثر نقص الأوكسجين بمستشفى للعزل بمحافظة الشرقية في دلتا النيل، بحسب ما افاد مسؤول قضائي.

وقال المسؤول: "استدعت نيابة الحسينية في محافظة الشرقية مدير مستشفى الحسينية للعزل لاستجوابه حول واقعة وفاة اربعة أشخاص نتيجة نقص الأوكسجين".

وسجلت مصر بحسب الاحصاءات الرسمية لوزارة الصحة، نحو 141 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد وأكثر من 7700 حالة وفاة.

واعتمدت هيئة الدواء المصرية الحكومية اللقاح الصيني ضد فيروس كورونا، بحسب ما أعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد مساء "السبت".

ووصلت أول شحنة من اللقاح الى مصر في ديسمبر وشملت 50 ألف جرعة.

وأوضحت أن التطعيم باللقاح سيبدأ عند وصول الدفعة الثانية التي ستشمل 50 ألف جرعة إضافية، متوقعة وصولها بين الأسبوعين الثاني والثالث من يناير.