فقد حاستي الشم والتذوق.. تفاصيل الحالة الصحية لعمرو موسى

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف الدكتور أحمد كامل، أستاذ جراحة المخ والأعصاب، في مصر عن تفاصيل الحالة الصحية لعمرو موسى، وزير الخارجية المصري الأسبق.

وكشف أن موسى يقضى اليوم السادس له بأحد مستشفيات العزل بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه يُقيم في غرفة عادية داخل المستشفى وأنه فقد حاستى الشم والتذوق.



وأوضح أن الأعراض ظهرت على وزير الخارجية الأسبق منذ 6 أيام، حيث فقد حاستى الشم والتذوق، ما دفعه لإجراء المسحة الطبية مساء الخميس الماضى، والتى تبين منها إصابته بفيروس كورونا المستجد، وفقا لصحيفة اليوم السابع.

وأضاف أنه عقب تأكد إصابته بفيروس كورونا نصحه الأطباء بالذهاب إلى المستشفى وإجراء بعض الفحوصات الطبية من إشاعات وتحاليل لمتابعة حالته الصحية، وبناءً عليها رأى الأطباء أن يظل موسى تحت رعاية الأطباء داخل مستشفى العزل.