المزيد من المسؤولين بدبي يتلقون الجرعة الأولى من لقاح «فايزر- بايونتيك»

المصدر: إعداد: اليازية البدواوي

أعلن حساب المكتب الإعلامي لحكومة دبي على منصة "تويتر" اليوم الأحد عن مبادرة المزيد من المسؤولين في إمارة دبي لتلقي الجرعة الأولى من لقاح «فايزر- بايونتيك» المضاد لـ«كوفيد 19» ضمن حملة التطعيم التي تنفذها هيئة الصحة في دبي وتوفر خلالها التطعيم للمواطنين والمقيمين مجاناً.

وأضاءت التغريدات على تلقي اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، وخليفة بن دراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، الجرعة الأولى من لقاح «فايزر- بايونتيك».

وعبر الحساب الرسمي غرد المكتب: "يواصل كبار المسؤولين في دبي تلقيهم الجرعات الأولى من لقاح «فايزر- بايونتيك» المضاد لـ«كوفيد 19» كجزء من حملة التطعيم المجانية لهيئة الصحة بدبي ضد الوباء". لافتاً أيضاً لتلقي الأستاذ الدكتور علوي الشيخ علي، نائب مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية للشؤون الأكاديمية الجرعة الأولى من اللقاح.

وبرزت من ضمن المسؤولن الذبن شاركوا في حملة التطعيم، الدكتورة حنان السويدي رئيس مسار الفحوص في مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا في دبي، التي تلقت الجرعة الأولى من اللقاح الذي يؤخذ في صورة جرعتين.

كانت «صحة دبي» قد أعلنت عن إطلاق حملة التطعيم وتوفير لقاح «فايزر- بايونتيك» المُعتمد من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، والمُسجَّل من قِبَل وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات، بالتنسيق مع اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي ومركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس «كورونا»، منوهة بأهمية مواصلة الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية كونها تشكل الضمانة الأولى في مواجهة فيروس «كورونا» المُستجَد.