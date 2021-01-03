محمد المري وخليفة بن دراي يتلقيان اللقاح

المصدر: دبي - البيان

تلقى اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، وخليفة بن دراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، الجرعة الأولى من لقاح «فايزر- بايونتيك» المضاد لـ«كوفيد 19»، الذي يتم تقديمه على جرعتين، وذلك ضمن حملة التطعيم، التي تنفذها هيئة الصحة في دبي، وتوفر خلالها التطعيم للمواطنين والمقيمين مجاناً. وكانت «صحة دبي» قد أعلنت إطلاق حملة التطعيم وتوفير لقاح «فايزر- بايونتيك» المُعتمد من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، والمُسجَّل من قِبَل وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات، بالتنسيق مع اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي ومركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس «كورونا»، منوهة بأهمية مواصلة الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية كونها تشكل الضمانة الأولى في مواجهة فيروس «كورونا» المُستجَد.