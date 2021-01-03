مصر تسجل 1407 إصابات جديدة بفيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية أمس السبت عن تسجيل 1407 إصابات جديدة بفيروس كورونا.

وكشفت الوزارة عن خروج 654 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 113480 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة في بيانها،، أنه تم تسجيل 1407 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًة إلى وفاة 54 جديدة.

وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 140878 حالة من ضمنهم 113480 حالة تم شفاؤها، و 7741 حالة وفاة.