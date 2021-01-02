الكويت..شهادة خاصة لمصابي كورونا والعائدين من الخارج ومخالطيهم

المصدر: البيان الإلكتروني

عمم ديوان الخدمة المدنية في الكويت نموذج انتهاء الحجر الصحي للعاملين في الجهات الحكومية بناء على طلب مقدم من وكيل وزارة الصحة.

وجاء في تعميم الديوان عدم الاعتداد بأية شهادة صادرة حول انتهاء الحجر الصحي طالما لم تصدر عن تطبيق شلونك.

ولفت التعميم إلى ان الشهادة تكون صادرة عن اللجنة الرئيسية لمتابعة الالتزام بالحجر المنزلي من خلال تطبيق شلونك.

وعمم الديوان على الجهات الحكومية بضرورة مراعاة الاعتداد بنموذج شهادة إنهاء الحجر الصحي لمخالطي المصابين والعائدين من السفر.