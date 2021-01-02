مصر..إصابة صفوت الشريف بكورونا وتدهور حالته الصحية

المصدر: البيان الإلكتروني

تدهورت صحة وزير الإعلام المصري الأسبق صفوت الشريف بعد إصابته بفيروس كورونا.

وكشفت وسائل إعلام مصرية عن تدهورحالة الشريف الصحية بعد إصابته بالفيروس.

وسجلت مصر أمس الجمعة 1409 إصابات جديدة بفيروس كورونا و56 وفاة مقارنة مع 1418 إصابة و55 وفاة أمس الأول.

ومع تزايد حالات العدوى المؤكدة في مصر بعد انحسارها الواضح خلال شهور الصيف وفقاً للبيانات الرسمية، أعلن مجلس الوزراء عن تدريس المناهج عن بعد حتى نهاية الفصل الدراسي الأول.

كما أعلن في إطار الجهود الرامية للحد من انتشار المرض «عن تأجيل كافة الامتحانات التي كان من المقرر عقدها في هذا الفصل لما بعد انتهاء إجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كافة أنواع التعليم ومستوياته».