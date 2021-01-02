إصابة عمرو موسى بفيروس كورونا

المصدر: وكالات

أعلن الكاتب الصحافي محمد صلاح أن السفير عمرو موسي الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق، وزير الخارجية الأسبق، أصيب بفيروس كورونا "كوفيد 19".



وقال عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك" مساء اليوم :"لم يعد يمر يوماً دون أن يحل فيروس كورونا ضيفا ثقيلاً على واحد من الأصدقاء أو الأحباب، اليوم أصاب الصديق والوزير والأمين العام الأسبق للجامعة العربية السيد عمرو موسى بعد أيام قليلة من لقاء جمعني به ومعنا أصدقاء آخرين".بحسب ما ذكرت "اليوم السابع" المصرية.



وأضاف:"كل التمنيات والدعاء بالشفاء والسلامة للدبلوماسي المخضرم الذي خاض معركة سياسية ويخوض الآن نضالا صحياً ضد الفيروس اللعين".

من جانبه قال عمرو موسى البالغ من العمر 84 عاما إن حالته الصحية مستقرة، ولم يتم نقله إلى المستشفى، مضيفا أنه يخضع للعزل المنزلي ويشرف على علاجه عدد من الأطباء .

وأعلنت وزارة الصحة، المصرية الجمعة، تسجيل 1409 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و 56 حالة وفاة وخروج 721 متعافيًا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية.

وقالت الوزارة إن إجمالي عدد المصابين في مصر بفيروس كورونا حتى الجمعة، بلغ 139الف و471 حالة من ضمنهم 112 ألف و826 حالة تم شفاؤها، و 7687 حالة وفاة.