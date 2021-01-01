تصريح جديد من رئيس بايونتك عن مفعول لقاح كورونا

المصدر: وكالات

كشف عالم المناعة أوغور شاهين، الرئيس التنفيذي لشركة "بايونتك" الألمانية، إنه سيتم اختبار لقاح كورونا على السلالة المتحورة في بريطانياً، مؤكداً أن مفعول اللقاح سيكون قوياً بعد تناوله بـ6 أسابيع.

وأضاف شاهين أنه سيتم توفير جرعات كبيرة من اللقاح بحلول الصيف.

ومنحت منظمة الصحة العالمية، يوم أمس الخميس، المصادقة الطارئة للقاح فايزر - بايونتك، مما يمهد الطريق للدول في جميع أنحاء العالم للموافقة بسرعة على استيراده وتوزيعه.

وقالت المنظمة في بيان، إن القرار يجعل لقاح فايزر - بيونتك، أول لقاح يحصل على تصديق طارئ من منظمة الصحة العالمية، منذ بدء تفشي فيروس كورونا قبل أكثر من عام.

وقالت ماريانجيلا سيماو، المسؤولة عن الحصول على الأدوية في منظمة الصحة العالمية في بيان: "هذه خطوة إيجابية جدا لضمان حصول الجميع في العالم على اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد-19".

وهذه الآلية التي يمكن أن تلجأ إليها المنظمة في حالات الطوارئ الصحية تتيح للدول التي لا تملك بالضرورة وسائل ذاتية تسمح لها بأن تحدد سريعا فاعلية أي دواء، أن تحصل على وسائل علاج بسرعة أكبر.

والآلية تتيح أيضا لليونيسف، الوكالة الأممية المكلفة قسما كبيرا من الجانب اللوجستي لتوزيع اللقاحات المضادة لكوفيد في العالم، وللمنظمة الأميركية للصحة، أن تشتريا اللقاح لتوزيعه على الدول الفقيرة، بحسب البيان.

وشددت سيماو على الحاجة "إلى جهد أكبر للتمكن من توفير كمية كافية من اللقاحات تلبي حاجات الشعوب ذات الأولوية في كل أنحاء العالم".

وتمت إجازة استخدام لقاح فايزر-بيونتك منذ أسابيع عدة في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وتلقى ملايين الأشخاص هذا اللقاح الذي تقدر فاعليته بنسبة 95 في المئة، ويتطلب حفظه في حرارة لا تقل عن ثمانين درجة مئوية تحت الصفر، الأمر الذي يجعل تخزينه وتوزيعه أكثر صعوبة.