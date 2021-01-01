تسجيل زيادة قياسية في وفيات كورونا بأمريكا

المصدر: رويترز

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أمس الخميس إن وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة وصلت إلى 341 ألفا و199 في المجمل، بعد تسجيل زيادة قياسية بلغت 3764 حالة عن الإحصاء السابق.

وأضافت أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 19 مليونا و663 ألفا و976 حالة، بزيادة 230337 حالة جديدة.

ويشمل الإحصاء الفترة حتى الرابعة عصر أول أمس بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مقارنة بالأرقام السابقة التي نشرتها المراكز قبل ذلك بيوم.

ولا تعكس حصيلة المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.