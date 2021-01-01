«جي 42 للرعاية الصحية»: «سينوفارم» حقق معدلات أمان عالية

المصدر: أبوظبي- البيان

عقبت «جي 42 للرعاية الصحية»، إحدى الشركات التابعة لمجموعة «جي 42» والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها على اعتماد الصين لقاح «سينوفارم» المضاد لـ«كوفيد 19» حيث يعتبر أول لقاح يتم اعتماده في الصين. حيث تم تسجيل اللقاح نفسه من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات رسمياً بتاريخ 9 ديسمبر الماضي بناءً على التحليل الأولي لشركة سينوفارم والذي أظهر فعالية بنسبة 86 % في الوقاية من وباء «كوفيد 19» خلال مرحلة التجارب الثالثة على المتطوعين. واستندت الموافقة أمس إلى النتائج الأولية والمحدّثة لشركة سينوفارم التي تم تقديمها في الصين والتي أظهرت فعالية بنسبة 79.34 %. ويرجع الاختلاف في نسبة الفعالية ضمن تقريري التحليلين الأولين إلى عاملين أساسيين هما: الفترة الزمنية وتعريف الحالة المرضية لـ«كوفيد 19».

حيث تم تقديم التحليل في دولة الإمارات العربية المتحدة في بداية شهر ديسمبر وكان مستنداً إلى تعريف الحالة الخاص بإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، في حين تم تقديم التحليل في الصين بنهاية شهر ديسمبر حيث كان مستنداً إلى تعريف الحالة الخاص بالمركز الصيني لتقييم الأدوية.

شروط

ويقوم المركز الصيني لتقييم الأدوية بتعريف حالة «كوفيد 19» وفق شروط أكثر صرامة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، وكلا التقريرين أفضيا إلى نتائج صحيحة وعلى نفس درجة المصداقية.

والأهم من ذلك أن النتائج الأساسية للتحليلين الأوليين هي نتائج ثابتة، كما سجل الإقلاب المصلي معدل 99% من الأجسام المضادة المعادلة، و100% كمعدل وقاية من الحالات المتوسطة والشديدة من المرض.

وحقق اللقاح معدلات أمان عالية خلال التجارب العالمية واسعة النطاق وفي برامج استخدامات الطوارئ.

وبينت الشركة: «عقب الحصول على الموافقات التنظيمية، نعمل حالياً مع زملائنا في «سينوفارم» وفي الدول الأخرى التي تجري فيها التجارب لنشر النتائج المفصلة في المجلات المحكمة محلياً ودولياً».