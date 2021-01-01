«الطوارئ والأزمات» تدعو إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال الإجازات

أكد الدكتور سيف الظاهري، المتحدث الرسمي في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، خلال الإحاطة الإعلامية الاستثنائية لحكومة الإمارات والتي جرت أمس أن دولة الإمارات العربية المتحدة أثبتت من خلال مؤسساتها كفاءتها واحترافيتها في التعامل مع أزمة «كوفيد 19». وبين أنه لوحظ خلال الفترة الماضية ارتفاعاً في حالات الإصابة داعياً إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية. (دبي - البيان)

وأهاب الدكتور سيف الظاهري بالجمهور وخاصة في موسم الإجازات والاحتفالات بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المعلن عنها، مؤكداً أن تطبيق العقوبات لا يزال سارياً وتعمل الجهات المختصة في رصد المخالفات في الأماكن العامة وسيتم تفعيل فرق الرقابة على مستوى الدولة لضمان الالتزام بالقوانين والإجراءات المعتمدة.

وبين المتحدث الرسمي في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أن الدولة أثبتت من خلال مؤسساتها كفاءتها واحترافيتها في التعامل مع الأزمة والعمل كمنظومة وطنية واحدة ومتماسكة تهدف إلى حفظ سلامة وصحة كل مواطن ومقيم، وبقيادة حكيمة أكدت دائماً أن الأولوية الأولى في الدولة هي صحة الإنسان.

وتابع: «في الأيام القليلة الماضية رصدنا ارتفاعاً في حالات الإصابة بفيروس «كوفيد 19» في الدولة. ونهيب بجمهورنا الكريم وخاصة في موسم الإجازات والاحتفالات بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المعلن عنها من قبل القطاع الصحي منذ بداية الأزمة والذي ساهم في الحد من انتشار «كوفيد 19» لا سيما الالتزام بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي».

وتابع: «كما نؤكد على أن تطبيق العقوبات لا يزال سارياً وتعمل الجهات المختصة في رصد المخالفات في الأماكن العامة وسيتم تفعيل فرق الرقابة على مستوى الدولة لضمان الالتزام بالقوانين والإجراءات المعتمدة».

وأضاف الدكتور سيف الظاهري: «ندعو الجمهور إلى أهمية تبني ثقافة الفحوصات الدورية للعائلة لضمان صحة وسلامة الجميع، بالإضافة إلى العمالة المنزلية خاصة بعد القيام بتلك الزيارات أو الذهاب إلى مواقع الاحتفالات الرسمية».

وأضاف: «نبدأ عامنا الجديد ونحن أكثر قوة وعزيمة على القضاء على هذا الوباء بتكاتف والتزام كل من يقيم على هذه الأرض الطيبة والذين كانوا خير داعم لخط الدفاع الأول في كل مراحل الأزمة ومنذ بدايتها».

أولوية

وأضاف الدكتور الظاهري: «صحتكم وسلامتكم هي أولوية قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وخط الدفاع الأول الذي تعامل بكل احترافية خلال هذه الأزمة وكفاءة عالية لاحتواء هذا الفيروس فلنكافئهم اليوم بحمايتنا لأنفسنا ومجتمعنا والتزامنا، فراهننا اليوم عليكم لتجاوز هذه المرحلة».

وبين المتحدث الرسمي في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أن دولة الإمارات العربية المتحدة قدمت نموذجاً فريداً في إدارة الأزمة، حيث نجحت منذ البداية في التوازن ما بين الصحة والاقتصاد لضمان عمل مختلف القطاعات الحيوية وخاصة مع دخولنا في مرحلة التخطيط للتعافي. وجهود اللجنة الوطنية لإدارة وحوكمة جائحة كوفيد 19 تواصل في تحقيق المؤشرات والأهداف لضمان العودة التدريجية للحياة الطبيعية.