تحدي «كورونا» يوحد العالم المنقسم بين 2020 و2021

المصدر: دبي- عبدالرحمن دوار

ودعت العديد من دول العالم الواقعة في النصف الشرقي من الكرة الأرضية العام 2021، ولا تزال الكثير من دول العالم على الجانب الآخر تفصلها ساعات عن العام الجديد، غير أن تحدي وقف انتشار «كورونا»، والعودة إلى الحياة الطبيعية وحد العالم، الذي دشن عمليات التلقيح ضد الفيروس، إذ بدأت 50 دولة في حملات التطعيم، ما يعزز الآمال بقرب نهاية الوباء، وعودة العالم إلى ما كان عليه قبل العام الجاري.

وتعد الصين التي ظهر الوباء لأول مرة على أراضيها، أول من أطلقت حملة تلقيح ضده، وحتى الآن تم تلقيح نحو خمسة ملايين صيني، في حين أصدرت بكين، اليوم الخميس، ترخيصاً بتسويق أول لقاح محلي طوّرته شركة «سينوفارم».

ومذّاك، أعطت روسيا البيضاء والأرجنتين الضوء الأخضر لاستخدام اللقاح الروسي على أراضيهما، وبدأتا حملة التلقيح، أول من أمس. وتعتزم الجزائر إطلاق حملتها للتلقيح بواسطة اللقاح الروسي الشهر المقبل.

وكانت بريطانيا أولى الدول، التي أعطت الضوء الأخضر للقاح الأمريكي- الألماني فايزر/ بايونتك، وهي أطلقت في الثامن من ديسمبر الجاري حملة التلقيح، شملت إلى حد الآن أكثر من 600 ألف شخص تلقوا الجرعة الأولى من جرعتي اللقاح في 20 ديسمبر الجاري.

ويوم أمس أصبحت بريطانيا الدولة الأولى، التي أعطت الضوء الأخضر للقاح أسترازينيكا/ أوكسفورد، على أن تبدأ حملة التلقيح به الاثنين المقبل.

وفي الدول الغربية أطلقت كندا والولايات المتحدة حملة تلقيح على أراضيهما في 14 ديسمبر الجاري، فيما أطلقت سويسرا حملتها التلقيحية في 23 ديسمبر، وتلتها صربيا في 24 منه، فيما بدأت غالبية دول الاتحاد الأوروبي حملة تلقيح على أراضيها في نهاية الأسبوع الماضي. والأحد أطلقت النرويج حملة تلقيح، وتلتها آيسلندا، أول من أمس. وحملات التلقيح كلها بواسطة لقاح فايزر/ بايونتك.

وأصبحت الولايات المتحدة وكندا أول دولتين تعطيان الضوء الأخضر لاستخدام لقاح موديرنا الأمريكي على أراضيهما، علماً بأن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يصادق على استخدامه الأربعاء المقبل.

في أمريكا اللاتينية، بدأت المكسيك وتشيلي وكوستاريكا حملاتها للتلقيح في 24 ديسمبر الجاري مستخدمة لقاح فايرز/ بايونتيك.

في آسيا، أطلقت سنغافورة حملة تلقيح ضد «كوفيد19» باستخدام اللقاح الأمريكي- الألماني، فيما تتريّث بقية دول القارة في إطلاق حملاتها. وفي حين تعتزم الهند واليابان وتايوان إطلاق حملة تلقيح على أراضيها في الفصل الأول من العام المقبل، تعتزم الفلبين وباكستان بدء التلقيح في الفصل الثاني، أما أفغانستان وتايلاند فتعتزمان بدء التلقيح في منتصف العام 2021.

وودعت دول العالم الواقعة شرق الكرة الأرضية العام 2020، الذي يُوصف بالعام الأسوأ في تاريخ البشرية، حيث استقبلت نيوزيلندا العام الجديد 2021 بإطلاق الألعاب النارية من برج «سكاي تاور» في العاصمة أوكلاند، وسط احتفالات عارمة رغم فيروس «كورونا»، كذلك احتفلت جمهورية كيريباتي مكونة من عدد من الجزر (أرخبيل)، بالعام الجديد كما كانت دولة ساموا المتكونة من مجموعة جزر في المحيط الهادئ من أوائل المستقبلين للعام الجديد وأيضاً أستراليا وهي كبرى الدول المودعة لعام 2020، والتي أعلنت عن الاحتفال برأس السنة الجديدة من دون جمهور هذا العام، بسبب الوضع الصحي.