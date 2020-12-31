«جي 42 للرعاية الصحية» تحتفل بمنح لقاح سينوفارم الترخيص التجاري

المصدر: أبوظبي ـ البيان

احتفلت شركة «جي 42 للرعاية الصحية» بمنح الترخيص التجاري للقاح الشريك الصيني الاستراتيجي «سينوفارم» كأول لقاح تم اعتماده في الصين، والتي تعد السوق الأكبر في العالم وذلك ضمن الجهود الرامية إلى مكافحة وباء كوفيد-19.

وقد تم تسجيل اللقاح نفسه من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات رسمياً بتاريخ 9 ديسمبر 2020 بناءً على التحليل الأولي لشركة سينوفارم الذي أظهر فعالية بنسبة 86% في الوقاية من وباء كوفيد-19 خلال مرحلة التجارب الثالثة على المتطوعين.

واستندت الموافقة اليوم إلى النتائج الأولية والمحدّثة لشركة سينوفارم التي تم تقديمها في الصين والتي أظهرت فعالية بنسبة 79.34%.

ويرجع الاختلاف في نسبة الفعالية ضمن تقريرَي التحليلين الأولين إلى عاملين أساسيين هما الفترة الزمنية وتعريف الحالة المرضية لكوفيد -19.

وتم تقديم التحليل في الإمارات في بداية شهر ديسمبر وكان مستنداً إلى تعريف الحالة الخاص بإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، في حين تم تقديم التحليل في الصين بنهاية شهر ديسمبر حيث كان مستنداً إلى تعريف الحالة الخاص بالمركز الصيني لتقييم الأدوية.

ويقوم المركز الصيني لتقييم الأدوية بتعريف حالة كوفيد-19 وفق شروط أكثر صرامة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. وإن كلا التقريرين أفضيا إلى نتائج صحيحة وعلى نفس درجة المصداقية.

والأهم من ذلك أن النتائج الأساسية للتحليلين الأوليين هي نتائج ثابتة، كما سجل الإقلاب المصلي معدل 99% من الأجسام المضادة المعادلة، و100% كمعدل وقاية من الحالات المتوسطة والشديدة من المرض.

كما حقق اللقاح معدلات أمان عالية خلال التجارب العالمية واسعة النطاق وفي برامج استخدامات الطوارئ.