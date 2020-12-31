مأساة.. كورونا ينهي حياة حامل وجنينها ووالدها في مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

خيَّم الأسى على مدينة المحلة الكبرى التابعة لمحافظة الغربية بمصر بعد وفاة سيدة مصرية حامل متأثرةً بوباء كورونا المستجد (كوفيد 19)، لتلحق وجنينها بوالدها الذي توفي بالمرض نفسه.

وأفاد موقع صحيفة "الدستور" بأن السيدة شيماء عادل تبلغ من العمر 36 عاماً وكانت حاملاً في الشهر الثامن.

وأوضح أنها لقيت حتفها داخل مستشفى حميات المحلة بعدما اشتدت عليها الأعراض وتدهورت حالتها الصحية.

وكان والد السيدة قد أصيب منذ شهر وبدت عليه علامات المرض الشديد قبل أن يلقى ربه خلال قصة مأساوية تداولها أهالي المدينة بقلوب حزينة.