آخر مستجدات إصابات ووفيات كورونا في العالم

المصدر:
  • رويترز
التاريخ:

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 82.14 ‬مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و794668.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق                                       إجمالي الوفيات                                عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة                                            338571                                             19455045

الهند                                                            148439                                             10244852

البرازيل                                                        192681                                              7563651

روسيا                                                          56426                                                  3131550

فرنسا                                                         64381                                                   2600498

المملكة المتحدة                                          72548                                                  2432888

تركيا                                                          20642                                                  2194272

إيطاليا                                                      73604                                                   2083689

إسبانيا                                                    50689                                                    1910218

ألمانيا                                                    31571                                                       1680112.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها                                    عدد الوفيات                                 عدد الإصابات

25- العراق                                           12808                                         594442

31 - المغرب                                        7314                                          435189

35 - السعودية                                    6214                                          362601

39 - الأردن                                         3815                                           293067

47 - الإمارات                                      665                                            206092

50 - لبنان                                          1456                                         177996

المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش.

 

كلمات دالة:
  • رويترز،
  • فيروس كورونا،
  • الولايات المتحدة ،
  • الهند،
  • الصين
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