آخر مستجدات إصابات ووفيات كورونا في العالم

المصدر: رويترز

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 82.14 ‬مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و794668.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 338571 19455045

الهند 148439 10244852

البرازيل 192681 7563651

روسيا 56426 3131550

فرنسا 64381 2600498

المملكة المتحدة 72548 2432888

تركيا 20642 2194272

إيطاليا 73604 2083689

إسبانيا 50689 1910218

ألمانيا 31571 1680112.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

25- العراق 12808 594442

31 - المغرب 7314 435189

35 - السعودية 6214 362601

39 - الأردن 3815 293067

47 - الإمارات 665 206092

50 - لبنان 1456 177996

المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش.