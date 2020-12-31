نجا من الإعدام فقتله «كورونا»

المصدر: (دبي - البيان)

قالت مصلحة السجون في ولاية أوهايو الأمريكية، إن سجيناً، كان قد نجا من الإعدام بالحقنة القاتلة في 2009، توفي من مضاعفات «كوفيد 19»، وفق ما ذكر موقع «سكاي نيوز عربية».

وحسبما ذكرت المتحدثة بقسم إعادة التأهيل في مصلحة السجون، سارة فرينش، الثلاثاء، فإن روميل بروم، البالغ من العمر 64 عاماً، قد توفي من تداعيات إصابته بفيروس «كورونا» المستجد.

وكان بروم يبلغ من العمر 53 عندما حكم عليه بالإعدام بالحقنة السامة في 2009، إلا أنه تم إلغاء الحكم بعدما عجز منفذو الإعدام عن العثور على الوريد المناسب لمدة ساعتين، حسبما ذكرت صحيفة «ذا غارديان» البريطانية.