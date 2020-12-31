حنان السويدي: الالتزام بموعد الجرعة الثانية ضروري

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد

شددت الدكتورة حنان السويدي أستاذ مساعد في طب الأسرة في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية والمتحدثة باسم حملة تطعيم (كوفيد19) بدبي، على ضرورة وأهمية الالتزام بالموعد المحدد لأخذ الجرعة الثانية من اللقاح في الوقت الذي تحدده هيئة الصحة بدبي وذلك لتمكين الجسم من تكوين الأجسام المضادة لكي يكون اللقاح فعالاً ويوفر الحماية اللازمة.

وقالت السويدي لـ«البيان» إن اللقاح يتكون من جرعتين يفصل بينهما 21 يوماً وبحسب الدراسات الصادرة حول اللقاح يمكن تقديم أو تأخير أخذ الجرعة الثانية لمدة يومين فقط من اليوم الواحد والعشرين المحدد لأخذ الجرعة الثانية، إن كان هناك ظروف قاهرة مع ضرورة إشعار الهيئة بذلك ولكن يفضل الالتزام بالموعد والتعليمات.

ورداً على سؤال حول مدة صلاحية اللقاح وهل يعطى لمرة واحدة مدى الحياة، قالت من المبكر جداً تحديد مدة فعالية اللقاح، وما زالت الدراسات العالمية قائمة وسيتم الإعلان عنها في حينه.

تدابير

وشددت الدكتورة حنان السويدي على ضرورة الالتزام بلبس الكمامة وأخذ جميع التدابير الاحترازية للوقاية من المرض إلى أن يتم الإعلان عن تغيرات من قبل الجهات الصحية الرسمية في الدولة، مشيرة إلى أن الأشخاص الذين أصيبوا بكورونا يمكنهم أخذ اللقاح ولكن بعد ثلاثة أشهر من التعافي من المرض. وأكدت أن اللقاحات تعتبر وسيلة آمنة وفعالة وتحمي من أمراض خطيرة يمكن الوقاية منها من خلال اللقاحات التي تقوم بتحفيز الجسم لبناء مقاومة لعدوى معينة وتقوية جهاز المناعة لتكوين أجسام مضادة ضد مسببات الأمراض.