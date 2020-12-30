توريد 400 مليون جرعة من لقاح فايزر للاتحاد الأوروبي

المصدر: د ب أ

أعلنت شركتا الأدوية الأمريكية فايزر والألمانية بيونتك مساء أمس الثلاثاء اعتزامهما توريد 100 مليون جرعة إضافية من لقاحهما المضاد لفيروس كورونا إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال العام المقبل.

جاء هذا الإعلان نتيجة قرار المفوضية الأوروبية تفعيل بند حق شراء 100 مليون جرعة إضافية من اللقاح كجزء من العقد السابق لشراء كمية من لقاح فايزر/بيونتك ليصل إجمالي الكمية المتعاقد عليها إلى 300 مليون جرعة.

كانت المفوضية الأوروبية وافقت في الأسبوع الماضي على تداول لقاح فايزر/بيونتك المعروف أيضا باسم بي.إن.تي 162بي2 للوقاية من فيروس كورونا للأشخاص الذين لا يقل عمرهم عن 16 عاما.

وأعلنت فايزر وبيونتك في نوفمبر الماضي توصلهما إلى اتفاق مع المفوضية الأوروبية لتوريد 200 مليون جرعة من اللقاح لدول الاتحاد الأوروبي مع إمكانية توريد 100 مليون جرعة إضافية بناء على رغبة المفوضية. وكانت الشركتان قد أعلنتا في وقت سابق قدرتهما على توفير ما يصل إلى 3ر1 مليار جرعة من اللقاح لمختلف دول العالم بنهاية 2021.