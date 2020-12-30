سينوفارم الصينية تعلن نتائج فعالية لقاحها ضد كورونا

المصدر: أ ف ب

أعلنت مختبرات سينوفارم الصينية الأربعاء أن أحد لقاحاتها ضد كوفيد-19 فعال بنسبة 79 بالمئة، وهو رقم أقل من تلك التي أعلنتها منافستاها الأمريكيتان فايزر وموديرنا.

و"سينوفارم" هي أول شركة صينية تعلن أرقاما تتعلق بفاعلية لقاح يجري إعداده. ومع ذلك بدأت السلطات الصينية في تطعيم أكثر من مليون شخص بمنتجات لم تصادق عليها رسميا بعد.

وقالت الشركة في بيان أن اللقاح الذي تعده مختبرات "سي ان بي جي" في بكين فعال بنسبة 79,43 بالمئة.

وهذه النسبة أقل من تلك التي تحدثت عنها فايزر/باينتيك للقاحها (95 بالمئة) وموديرنا (94,1 بالمئة).

من جهتها، قالت الشركة البريطانية أسترازينيكا شريكة جامعة أكسفورد إن فاعلية لقاحها تبلغ 70 بالمئة لكن يمكن أن يصل إلى 100 بالمئة بجرعتين.

وخصصت الصين حيث ظهر فيروس كورونا المستجد قبل عام موارد هائلة لتطوير لقاحات وعدت بجعلها "سلعة عامة عالمية".

وهناك خمسة لقاحات صينية في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية.

ولم تحدد "سينوفارم"ما إذا كانت التجارب اكتملت لهذا اللقاح الأول. وقالت المجموعة إنها تقدمت بطلب للموافقة على هذا اللقاح الأول لدى السلطات الصينية.