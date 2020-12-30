جودة لقاح «كورونا» مراقبة من المصنع إلى مراكز التطعيم بدبي

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد

أكدت الدكتورة حنان السويدي، أستاذ مساعد في طب الأسرة بكلية الطب في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية والمتحدثة باسم حملة تطعيم «كوفيد١٩» في دبي، أن اللقاح الخاص بحملة تطعيم «كورونا» التي انطلقت في دبي الأسبوع الماضي يتم حفظه ومراقبة جودته من المصنع حتى الوصول إلى مراكز التطعيم، حيث تتطلب عملية الحفظ درجة حرارة بين 70 - 80 تحت الصفر.

وقالت السويدي لـ«البيان»، أمس، إن كل شحنة للقاح يتم وضعها في مبردات خاصة تتناسب مع الدرجة المناسبة للحفاظ على جودة اللقاح مع أجهزة تعقب للتأكد من سلامة وصول الشحنة في الوقت والمكان المحدد، مشيرة إلى وجود ثلاجات خاصة في جميع مراكز التطعيم لدى هيئة الصحة بدبي.

وبدوره أكد الدكتور علي السيد، مدير إدارة الصيدلة والخدمات الصيدلانية في هيئة الصحة بدبي، أن الهيئة لديها أحدث النظم العالمية في تتبع وتعقب سلسلة إمداد وتوريد الأدوية للتدقيق على جميع مراحل الدواء بداية من خروجه من الشركة المصنعة سواء داخل الإمارات أو خارجها حتى وصوله إلى المريض.

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لقاح «كورونا» تحت الرقابة من المصنع إلى مراكز التطعيم