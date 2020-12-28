سيدة روسية عمرها 101 سنة تنتصر على كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن رئيس جمهورية تتارستان الروسية، رستم مينيخانوف، عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام"، أمس الأحد ، شفاء معمرة عمرها 101 سنة ، مؤكدا أنها غادرت المستشفى بعد نجاح علاجها من فيروس كورونا.

وأوضح مينيخانوف أن مريم نادرشينا غادرت المستشفى الرئيسي الخاص بالأمراض المعدية الواقع في مدينة قازان، بعد يوم من احتفالها بعيد ميلادها الـ 101.

وشكر مينيخانوف أطباء المستشفى على عملهم وهنأ مريم بشفائها من المرض.

فيما ذكرت وزارة الصحة في تتارستان أن المعمرة قضت في المستشفى 8 أيام لتكمل علاجها في منزلها.