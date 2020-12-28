هل هناك علاقة بين مناعة المصريين في الصعيد والوجه البحري ضد كورونا؟

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس في مصر أنه لا يوجد فرق في مناعة المصريين في شمال مصر عن جنوبها، مؤكداً أن أهل الشمال والجنوب مناعتهم واحدة.

ونقلت صحيفة اليوم السابع عن عقبة تعليقه على اختلاف أرقام وفيات كورونا بالمحافظات قائلاً: إن الوفاة نتيجة الإصابة بأي فيروس تحدث في الأساس نتيجة (فرط رد الفعل المناعي) مؤكداً الأمر ليس له أى علاقة بمناعة.

وتحدث عقبة عن أزمة السلالة المتحورة من الفيروس مؤكداً أنه لا يوجد أي دليل على دخولها مصر حتى الآن، مضيفاً أن بريطانيا سجلت ظهور الفيروس إلا أن الدول المجاورة ليها لم تسجل السلالة الجديدة منه حتى الآن.

يشار إلى أن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا في مصر اجتمعت بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، واتخذت عدد من القرارات والتى كان أبرزها قرارات بإلغاء كل الاحتفالات بمناسبة رأس السنة واتخاذ إجراءات الغلق لأى منشأة تقوم بتنظيم أى احتفالية.

وذكرت أن هيئة الدواء تتخذ الإجراءات طبقاً للأسس العلمية المتبعة لتسجيل عدد من اللقاحات المختلفة التى تم الإعلان عنها عالمياً وسيتم التعاقد مع الشركات المنتجة.