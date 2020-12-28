لقاح «استرازينيكا»..«معادلة لقاح ناجحة»

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد الرئيس التنفيذي لشركة الأدوية البريطانية السويدية «استرازينيكا»، (الأحد)، إن اللقاح الذي طورته شركته بالتعاون مع جامعة أكسفورد تمكن من تحقيق «معادلة ناجحة» فيما يتعلق بالفاعلية لمكافحة «كوفيد - 19».

وقال باسكال سوريوت في مقابلة مع صحيفة «صنداي تايمز» إن لقاح «أكسفورد - استرازينيكا» الذي تقيّمه حالياً هيئة ناظمة بريطانية مستقلة للمنتجات الطبية، يؤمن «حماية بنسبة 100 في المائة» ضد الحالات الحادة من «كوفيد - 19» التي تتطلب دخول المستشفى.

وأعرب عن اعتقاده أن التجارب ستظهر أن مؤسسته توصلت إلى لقاح تساوي فعاليته لقاح «فايزر - بايونتيك» بنسبة 95 في المائة، و«موديرنا» بنسبة 94.5 في المائة بحسب صحيفة الشرق الأوسط.

وقال: «نعتقد أننا استدللنا على المعادلة الناجحة، وكيفية تحقيق فاعلية بعد جرعتين»، مشيراً إلى أن هذه البيانات ستُنشر في وقت ما.

وأعلنت الحكومة البريطانية في 23 ديسمبر أن مطوري لقاح «أكسفورد - استرازينيكا» قدموا بياناتهم إلى الهيئة الناظمة لمنتجات الأدوية والرعاية الصحية.

ومن المتوقع أن تعطي الهيئة موافقتها، اليوم الاثنين على توزيع اللقاح، وفق صحيفة «صنداي تلغراف».

وكان لقاح «فايزر - بايونتيك» الأول الذي يتم ترخيصه لاستخدامه من قبل الهيئات البريطانية في المملكة المتحدة، وقد تم إعطاؤه إلى 600 ألف من الفئات الأكثر ضعفاً في البلاد منذ الشهر الماضي.

وكانت التجارب الأولية قد أظهرت نتائج متباينة فيما يتعلق بلقاح «استرازينيكا». ففي البداية كان المعدل الوسطي للفاعلية 70 في المائة، قبل أن يقفز إلى 90 في المائة بحسب الجرعة.

خلف هذا المعدل الوسطي الناتج من تجارب واسعة النطاق أجريت في المملكة المتحدة والبرازيل، كان هناك فاعلية بنسبة 62 في المائة لمن تناولوا جرعتين من اللقاح.

وبالنسبة إلى المتطوعين الذين أخذوا نصف جرعة في البداية، ثم أخرى كاملة بعد شهر، كانت الفاعلية بنسبة 90 في المائة.

وقال سوريوت إنه فوجئ بالنتائج الأولية، مضيفاً: «كنا نفضل نتائج أكثر بساطة». وقوبل غياب الوضوح والشفافية بشأن التباين في النتائج بانتقادات واسعة. وقال سوريوت إنه لم يكن يتوقع الرفض الذي أعقب ذلك.

وأضاف: «افترضنا أن الناس سيُصابون بخيبة أمل بعض الشيء، وهذا أمر مؤكد»، متابعاً: «لكننا لم نتوقع تلك العاصفة».

وتم تعليق آمال كبيرة على لقاح «استرازينيكا»، الذي يستند إلى نسخة ضعيفة من فيروس مأخوذ من الشامبانزي، وذلك بسبب تكلفته المنخفضة.

ويتمتع لقاح «استرازينيكا» أيضاً بأفضلية لوجيستية، إذ يمكن تخزينه ونقله في ظروف تبريد عادية تتراوح بين درجتين وثماني درجات مئوية لمدة ستة أشهر على الأقل، وهذا لا يقارن بلقاح «فايزر - بايونتيك» الذي يحتاج لأن يُخزّن في درجة برودة سبعين تحت الصفر.