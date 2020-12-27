الصحة السعودية تحدد الفئات الممنوعة من تلقي لقاح كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت وزارة الصحة السعودية، أنَّ هناك فئات ممنوعة من تلقي لقاح كورونا (فايزر- بيونتيك)، الذي بدأت حملة التطعيم به في المملكة منذ عدة أيام.

وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: من الفئات الممنوعة من أخذ لقاح فيروس كورونا (فايزر- بيونتيك) الأشخاص المصابين بحساسية شديدة لطعام أو دواء أو لقاح آخر والتي تطلبت أخذ حقنة الإبينفرين، وفقا لصحيفة عاجل.

وكانت وزارة الصحة السعودية أوضحت في وقت سابق، الفئة المستهدفة بلقاح كورونا في المرحلة الأولى، وتشمل: المواطنين والمقيمين من هم فوق 65 سنة، وكذلك أصحاب المهن الأكثر عرضة للعدوى، والأشخاص الذين لديهم سمنة مفرطة وتتجاوز كتلة الجسم لديهم (40)، ومن لديهم نقص في المناعة مثل زراعة الأعضاء أو يتناولون أدوية مثبطة للمناعة، ومن لديهم اثنين أو أكثر من الأمراض المزمنة التالية: الربو، السكري، أمراض الكلى المزمنة، أمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية، مرض الانسداد الرئوي المزمن، من لديهم تاريخ جلطة دماغية سابقة.