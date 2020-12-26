إصابة جومانة مراد بفيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت النجمة السورية جومانة مراد عن إصابتها بكورونا بعد أثبتت نتيجة تحاليلها والأشعة المقطعية التي أجرتها إيجابية وقالت جمانة : "للأسف جاءت نتيجة التحاليل إيجابية وأحذر كل من تعامل معى خلال الأيام القليلة الماضية وأطالبهم أن يتخذوا حذرهم" وفق صحيفة اليوم السابع.



كان آخر ظهور لجومانة مراد من خلال تليفزيون اليوم السابع حيث قالت من خلاله إنها ستقضى ليلة رأس السنة فى المنزل مع العائلة خصوصا أنها تحب "الأنتخة والكسل" .



وبذلك تنضم الفنانة السورية إلى قائمة الفنانات اللائى أصبن بفيروس كورونا مؤخرا وعلى رأسهن الفنانة يسرا.



كما أصيب الفنان أمير كرارة بفيروس كورونا المستجد، وأعلن ذلك ذلك عقب إجرائه مسحة طبية، وكتب كرارة، عبر حسابه بموقع إنستجرام: "عملت مسحة تانى النهاردة وطلع عندى كورونا.. وياريت اللى اتعامل معايا يخلى باله.. ادعو لى بالشفا".

