توضيح مهم من الصحة الروسية بشأن لقاح سبوتنيك

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، اليوم السبت، أنه تمت الموافقة على استخدام لقاح "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا، لتطعيم الأشخاص الذين تفوق أعمارهم الـ60 عاما.

وأوضح وزير الصحة أن لقاح "سبوتنيك V" أثبت أنه آمن للأشخاص، الذين تفوق أعمارهم الـ60 عاما، وفقا لروسيا اليوم.

وقال موراشكو إن "وزارة الصحة وافقت على تعديلات في تعليمات الاستخدام الطبي. تمت الموافقة على لقاح سبوتنيك للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 18 عاما، كذلك بات ممكنا تطعيم المواطنين الذين تزيد أعمارهم على 60 عاما ضد فيروس كورونا".