إصابة الإعلامي المصري وائل الإبراشي بكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أصيب الإعلامي المصري وائل الابراشي بفيروس كورونا المستجد.

وكشف الإبراشي أنه شعر بأعراض الإنفلونزا لكنه تعامل معها على أنها كورونا.

وأوضح خلال مكالمة هاتفية تلفزيونية "الأطباء طمأنوني أنها في بدايتها ومن الجيد أنني تصرفت مبكرا، وإن شاء الله سننتصر عليها".

وأضاف الإبراشي : "إن شاء الله نعدي المحنة دي ونعود للشغل".

وتابع "تعاملت مع الفيروس بإيجابية وبحاول اشيل أي وهم نفسي لان الحالة النفسية مهمة في مواجهة كورونا"،موضحا أن حرارته ترتفع بشكل طفيف وهي حاليا مستقرة ويشعر باحتقان في "الزور"، معقبا: "محنة وهتعدي، دي طبيعة شغلنا بتخلينا نحتك بناس كتير وبنقابل عدد كبير من الشخصيات".

وأعرب الإبراشي، عن حزنه بسبب ابتعاده عن العمل بسبب إصابته بكورونا، قائلا: "هو ده السجن الحقيقي ابتعادي عن الشغل".