إصابة إيناس الدغيدي بفيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

تأكدت إصابة المخرجة المصرية إيناس الدغيدي بفيروس "كورونا" لتنضم بذلك إلى قائمة الفنانين المصريين الذين أعلنوا إصابتهم خلال الأيام الماضية.

وبحسب موقع "في الفن" فقد تأكدت إصابة إيناس الدغيدي بعدما كانت تعاني من الأعراض قبل أيام.

وأكدت النجمة إلهام شاهين، وفق "اليوم السابع"، إصابة صديقتها المخرجة إيناس الدغيدى، بفيروس كورونا المستجد، حيث كانت تعانى من الأعراض منذ أيام قليلة لتتأكد بعد نتيجة المسحة التى أجرتها وجاءت إيجابية، لتلتحق الدغيدى بقائمة الفنانين الذين أعلنوا إصابتهم بالفيروس مؤخراً .

وتأتي إصابة إيناس الدغيدي بعدما تم الإعلان عن إصابة الفنانة يسرا بكورونا أيضا، خلال الساعات الماضية.

جدير بالذكر أن عددا من الفنانيين والإعلاميين قد أعلنوا إصابتهم بهذا الوباء خلال الأيام الماضية.

ويأتي على رأس القائمة الفنان كريم فهمي والإعلامي وائل الإبراشي، وهشام جمال ودينا عبد الكريم، ومحمد الشرنوبي وغيرهم.

وكانت الدغيدي قد اتجهت أخيرا إلى البرامج، حيث قدمت برنامج "شيخ الحارة والجريئة" خلال شهر رمضان الماضي.