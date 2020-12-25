إصابات كورونا في أوروبا تتخطى 25 مليوناً

المصدر: ا ف ب

سُجّلت رسمياً أكثر من 25 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في أوروبا، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى بيانات السلطات الصحية المحلية اليوم الجمعة.

ومنطقة أوروبا التي تضمّ 52 دولةً (وتصل إلى الشرق وتشمل أذربيجان وروسيا) هي الأكثر تضرراً في العالم من حيث عدد الإصابات، تليها منطقة الولايات المتحدة وكندا (19,188,172 إصابة) وأمريكا اللاتينية والكاريبي (15,024,469) وآسيا (13,617,004).

وكانت أوروبا أولى المناطق التي تجاوزت عتبة النصف مليون وفاة في 17 ديسمبر.