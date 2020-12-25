فاوتشي يحدد شرط تشكل مناعة القطيع

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني الأمريكي لأمراض الحساسية والمعدية، أن مناعة القطيع في البلاد يمكن أن تتحقق عندما يتم تطعيم 70-90٪ من السكان ضد "كوفيد – 19" أو يجتازون المرض.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز على موقعها الإلكتروني عن كبير المتخصصين الأمريكيين في الأمراض المعدية قوله: "عندما ذكرت بيانات الاستطلاع أن حوالي نصف الأمريكيين فقط سيكونون مستعدين للتطعيم ضد فيروس كورونا، قلت إن المناعة الجماعية ستتحقق، إذا شفي من الإصابة بكوفيد أو جرى تطعيم 70-75٪ من السكان.

ولاحقا، حين أظهرت الاستطلاعات استعداد 60٪ من الأمريكيين لأخذ التطعيم، قلت إن نسبة 80-85٪ ستكون كافية".

ولفت فاوتشي في الوقت نفسه إلى أنه "في الواقع، لا نعرف الأرقام الدقيقة. أعتقد أننا نتحدث عن نطاق من 70٪ إلى 90٪".

ووفقاً لأحدث البيانات، تم بالفعل تطعيم حوالي مليون شخص في الولايات المتحدة بلقاح كورونا الذي طورته شركة "فايزر" الأمريكية وشريكتها الألمانية "بيونتيك"، وأيضا بلقاح "موديرنا" الأمريكي، وفقا لروسيا اليوم.

وأعرب أليكس عازار، وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي، في وقت سابق عن أمله في أن يتلقى حوالي 20 مليون أمريكي هذه اللقاحات بحلول نهاية شهر ديسمبر، وبحلول نهاية شهر يناير سيكون عدد الملقحين 50 مليون شخص.